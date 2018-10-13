Vinçte elektrik akımına kapılan işçiyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çıktığı vinçte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gülüç beldesindeki Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikada işçi olarak çalışan T.A, tavan vincinin açıkta bulunduğu kabloları yerine takmak için çıktığı vinçte yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören T.A'nın iş arkadaşları, durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı vinçten merdivenli araçla alınan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

