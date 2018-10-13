HABER

Vinçte elektrik akımına kapılan işçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıktığı vinçte, elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi, mahsur kaldığı araçtan itfaiye ekiplerince indirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çıktığı vinçte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gülüç beldesindeki Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikada işçi olarak çalışan T.A, tavan vincinin açıkta bulunduğu kabloları yerine takmak için çıktığı vinçte yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören T.A'nın iş arkadaşları, durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı vinçten merdivenli araçla alınan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Şarkıcı Berkay taburcu oldu, avukatı açıklama yaptıŞarkıcı Berkay taburcu oldu, avukatı açıklama yaptı
ek fotoğraf // "Anne şiddetinden kaçarken balkondan düştü" iddiasıek fotoğraf // "Anne şiddetinden kaçarken balkondan düştü" iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli itfaiye kurtarma mahsur kalan işçi Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.