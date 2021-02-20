Vinçte intihara teşebbüs eden şahsı polis ikna ederek indirdi

Elazığ’da bir şahıs vince çıkarak intihara teşebbüs etti, polis bir saatlik çalışmanın ardından şahsı ikna ederek indirdi.

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında S.K., vince çıkarak intihara teşebbüs etti. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Polis bir saatlik çalışma sonucu şahsı ikna edip aşağı indirdi. Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

