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Vinçte mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 20:38 | Son Güncelleme

İZMİT'te bir elektrik firmasına ait vinci kontrol eden işçi Turgay Al, vinç arızalanınca yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Vinçte mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir elektrik firmasına ait vinci kontrol eden işçi Turgay Al, vinç arızalanınca yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Al, itfaiye merdiveni ile vinçten alınarak indirildi.
Olay akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir elektrik firmasının bahçesinde meydana geldi. Firmanın satın aldığı vinci kontrol etmek için sepetine çıkan firma işçisi Turgay Al, vinç arızalanınca yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan sepette mahsur kaldı. Firma çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, vincin sepetinde yaklaşık 1 saat mahsur kalan Turgay Al’ı itfaiye merdiveni ile alarak aşağı indirdi.

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Vinçte mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardıVinçte mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardıVinçte mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

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