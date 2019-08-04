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Vinçteki elektrik akımına kapılan nakliyeci, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, ev taşımacılığı işiyle uğraşan Kasım Tekin (50), vincin mekanizmasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, ev taşımacılığı işiyle uğraşan Kasım Tekin (50), vincin mekanizmasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılıp, yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Hatay semtindeki 150 Sokak'ta meydana geldi. Vinçli taşımacılık işiyle uğraşan Kasım Tekin, aracındaki asansör düzeneğini taşıyacağı evin balkonuna kurdu. Bu sırada, araçtaki mekanizmanın aksamında elektrik kaçağı oluştu. Akıma kapılan Kasım Tekin, bir anda yere yığıldı. Yanındaki çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'i ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kasım Tekin, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Kasım Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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