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Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Avcılar'da direklere asılan bayrakların sökümü için kullanılan vincin sepetinde bulunan işçi, yoldan geçen kamyonetin vincin koluna çarpması sonucu düşerek yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kamyonetin çarptığı vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Firuzköy Mahallesi Öztan Sokağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla direklere asılan bayrak ve flamaların sökümü için kullanılan vince, yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

Kazada, vincin sepetinde bulunan işçi Sabahattin K. (46) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabahattin K'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ölen işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, vinç operatörü ile kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar iş kazası polis

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