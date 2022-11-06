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Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'ne hasar verdi! Kule ziyarete kapatıldı

06.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana gelirken, Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'ne hasar verdi! Kule ziyarete kapatıldı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir" denildi.

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Maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilen açıklamada radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetinin olağan şekilde devam ettiği kaydedildi.

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Dış cephede oluşan yüzeysel hasar giderilene kadar Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Çamlıca Kulesi

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