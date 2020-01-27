Vine kurucusu şansını yeni uygulama ile deneyecek

2017’de Twitter’ın Vine’ın fişini çekmesinden sonra kendi uygulamasını yayınlama kararı alan Dom Hofmann böylece Vine’ın mirasını devam ettirmek istiyordu.

TikTok’un da dünya çapında yükseldiği bir dönemde ortaya çıkan Byte, yine 6 saniyelik mini videolar yayınlamak için kullanılacak. Yakın zamanda, reklam gelirlerini içerik üreticileriyle paylaşmak için bir program da açıklayacak Byte’ın mobil kullanıcılardan nasıl ilgi göreceği merak ediliyor.

Genç kesimin ilgi göstrmesi beklenen Byte’da kullanıcılar herhangi zor bir produksiyona girişmeden, 6 saniye için tüm yaratıcılıklarını kullanıp ilginç videolar yayınlamaya çalışacak.

Bu tür kısa videoların bağımlılık yapan bir etkisi olduğunu daha önce Vine deneyiminde görmüştük. Vine’ın gördüğü büyük ilgi Twitter’ın onu satın almasına kadar gitmişti. Ancak Vine’ı başarılı yönetemeyen Twitter bir süre sonra uygulamanın fişini çekmek zorunda kalmıştı.

Dan Hofmann şimdi TikTok, Instagram veya Snapchat gibi uygulamaların ulaştığı büyük kullanıcı kitlesine güvenerek, Byte ile şansını denemek istiyor.