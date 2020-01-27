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Vine kurucusu şansını yeni uygulama ile deneyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Instagram’daki kısa videolar bugün yüz milyonlarca insan tarafından izleniyor olabilir ama kısa video formatının kralı Vine, yeni bir uygulamayla geri dönüyor. Vine kurucusu Dom Hofmann, 2017’den beri duyurusunu yaptığı yeni “kısa video” uygulaması Byte’ı sonunda yayına aldı.

Vine kurucusu şansını yeni uygulama ile deneyecek

2017’de Twitter’ın Vine’ın fişini çekmesinden sonra kendi uygulamasını yayınlama kararı alan Dom Hofmann böylece Vine’ın mirasını devam ettirmek istiyordu.

TikTok’un da dünya çapında yükseldiği bir dönemde ortaya çıkan Byte, yine 6 saniyelik mini videolar yayınlamak için kullanılacak. Yakın zamanda, reklam gelirlerini içerik üreticileriyle paylaşmak için bir program da açıklayacak Byte’ın mobil kullanıcılardan nasıl ilgi göreceği merak ediliyor.

Genç kesimin ilgi göstrmesi beklenen Byte’da kullanıcılar herhangi zor bir produksiyona girişmeden, 6 saniye için tüm yaratıcılıklarını kullanıp ilginç videolar yayınlamaya çalışacak.

Bu tür kısa videoların bağımlılık yapan bir etkisi olduğunu daha önce Vine deneyiminde görmüştük. Vine’ın gördüğü büyük ilgi Twitter’ın onu satın almasına kadar gitmişti. Ancak Vine’ı başarılı yönetemeyen Twitter bir süre sonra uygulamanın fişini çekmek zorunda kalmıştı.

Dan Hofmann şimdi TikTok, Instagram veya Snapchat gibi uygulamaların ulaştığı büyük kullanıcı kitlesine güvenerek, Byte ile şansını denemek istiyor.

Kısa videolarla çabuk tüketilecek içerik üretecek olan Byte, bu sayede kullanıcıların geniş zamanlar ayırmadan ama sürekli kontrol edecekleri bir mecra yaratmayı deneyecek.

Eğer Byte, Vine kadar başarılı olursa, “kısa video” çağı geri gelebilir. Zuckerberg’ün bu başarıyı taklit etmek için Instagram’da daha da kısa formatlı videolar için alan açtığını ad görebiliriz.

Öte yandan, Vine piyasaya çıktığında neredeyse rakipsizken şimdi karşısında milyarlarca kullanıcıya sahip çok güçlü rakipler piyasayı kapatmış durumdalar. Byte’ın bu güçlü rakiplerin elinden pazar payı almasının da zor olduğunu kabul etmek gerekiyor.

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