HABER

Vine yetim kaldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

İnternette yeni bir devri başlatan ve fenomenlerin ortaya çıkmasını sağlayan Vine, bugün yetim kaldı. Vine’ın kurucusu Colin Kroll bugün evinde ölü bulundu. İşte Colin Kroll ölümü hakkındaki bilinenler.

Vine yetim kaldı!

Yıldızı bir dönem parlayan ve şu an fenomen dediğimiz kişilerin ortaya çıkmasında şüphesiz ki büyük rol oynayan Vine, bugün yetim kaldı. 6 saniyelik videolar çekmeyi sağlayan uygulama, uzun bir süre önce kepenkleri indirmişti. Bu gelişmeden sonra platformun kurucusu olan Colin Kroll‘un, yeni proje ile karşımıza çıkması bekleniyordu. Ancak bugün Colin Kroll için üzücü bir haber geldi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre; Colin Kroll bugün New York’taki evinde ölü bulundu. İhbar üzerine Colin Kroll’un Manhattan’ın SoHo bölgesindeki dairesine giden ekipler, maalesef ki 34 yaşındaki Kroll’un cesedi ile karşılaştı.

Aktarılan ilk bilgiler; Colin Kroll’un aşırı doz uyuşturucudan vefat ettiği yönünde. Ancak bu durumun araştırıldığını kesinlik kazanmadığını belirtelim. Kroll son olarak HQ Trivia oyununun kurucuları arasında yer almıştı. Böylesine zeki ve parlak beynin dünyadan göç etmesi çok üzücü oldu.

Spider-Man Into the Spider-Verse açılış haftasında zirvede

PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!
LG katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!LG katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vine Colin Kroll teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Galaxy J4 Core satmaya hazırlanıyor

Telefon almayı düşünenleri sevindirecek haber!

Güçlü antenli yönlendirici

Farklı tasarım, güçlü antenler! Merakla bekleniyordu...

PayPal hesaplarından para çalıyor

PayPal hesaplarından para çalıyor

Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

Yeni Spider-Man filmi çok sevildi

Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.