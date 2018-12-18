Vine yetim kaldı!

Yıldızı bir dönem parlayan ve şu an fenomen dediğimiz kişilerin ortaya çıkmasında şüphesiz ki büyük rol oynayan Vine, bugün yetim kaldı. 6 saniyelik videolar çekmeyi sağlayan uygulama, uzun bir süre önce kepenkleri indirmişti. Bu gelişmeden sonra platformun kurucusu olan Colin Kroll‘un, yeni proje ile karşımıza çıkması bekleniyordu. Ancak bugün Colin Kroll için üzücü bir haber geldi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre; Colin Kroll bugün New York’taki evinde ölü bulundu. İhbar üzerine Colin Kroll’un Manhattan’ın SoHo bölgesindeki dairesine giden ekipler, maalesef ki 34 yaşındaki Kroll’un cesedi ile karşılaştı.

Aktarılan ilk bilgiler; Colin Kroll’un aşırı doz uyuşturucudan vefat ettiği yönünde. Ancak bu durumun araştırıldığını kesinlik kazanmadığını belirtelim. Kroll son olarak HQ Trivia oyununun kurucuları arasında yer almıştı. Böylesine zeki ve parlak beynin dünyadan göç etmesi çok üzücü oldu.

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