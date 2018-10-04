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'VIP dinleme' davası sanığı, firari eski polis müdürü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu birçok kişiyi usulsüz dinlediği iddia edilen Kastomunu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi eski müdürü, firari Ömer Peker tutuklandı.

'VIP dinleme' davası sanığı, firari eski polis müdürü tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu birçok kişiyi usulsüz dinlediği iddia edilen Kastomunu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi eski müdürü, firari Ömer Peker tutuklandı. 'VIP dinleme' diye adlandırılan davada geçen günlerde 7 kişi daha tutuklanmıştı.
Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak himayesinde kurulan özel ekip, istihbari çalışmalar sonrası, 2 yıldır firarda olan Kastamonu TEM Şubesi eski müdürü Ömer Peker’i Ankara'da saklandığı adreste yakaladı. FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinlediği iddiasıyla hakkında Ankara ve Kastamonu Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından ayrı ayrı dava açılan firari Ömer Peker, TEM ekipleri tarafından saklandığı yerden alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dün akşam saatlerinde sorgusu tamamlanarak Ankara Adliyesi'ne çıkarılan Ömer Peker, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
185 SANIKLI DAVA
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 185 sanığın yargılandığı 'VIP dinleme' davasında geçen günlerde tutuklu 45 sanıktan 9'unun tahliyesine, tutuksuz sanıkların 7'sinin ise tutuklanmasına karar verilmişti.

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