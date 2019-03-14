VIP dinleme davasında 155 sanık için istenilen cezalar belli oldu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, siyasetçi, sanatçı, iş adamı, bürokrat ve gazetecilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz bir şekilde dinledikleri gerekçesiyle 30'u tutuklu 210 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu sanıklardan 155'nin, 'silahlı terör örgütü yönetici veya üyeliği, 'casusluk', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

AKYÜREK'E 58 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Ramazan Akyürek'i, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı 2006-2009 yılları arasında, dairede FETÖ/PDY adına işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutarak, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından 58 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da görev yaptığı birimde FETÖ/PDY'nin tüm eylemlerinden sorumlu tutularak, aynı suçlardan 71 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını talep etti.

YILMAZER'E 12 YIL İSTEDİ

İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, müştekilerin telefonlarının hukuka aykırı şekilde dinlenmelerini sağladığı öne sürülen ve İstanbul'da yargılandığı davada terör örgütü üyeliği suçundan ceza alan sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, ülkenin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken savunma projelerine ait bilgilerin askeri casusluk maksadıyla temin edilmesini sağladığı öne sürülen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan yardımcıları Hasan Ali Okan ile Hüseyin Özbilgin'in, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, 'siyasi ve askeri casusluk', 'zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 71 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BAZI SANIKLARA İSTENEN CEZALAR

Suç tarihlerinde İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sanık Sadettin Akgüç'ün, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 43 yıl 10 ay 15 gün, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 43 yıl 10 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney'in 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 51 yıl 4 ay 15 gün, dinleme talebi yazılarını hazırladığı öne sürülen eski Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'nın, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 43 yıl 10 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Sami Uslu'nun, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 51 yıl 4 ay 15 gün, suç tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde emniyet müdürü olarak görev yapan Yurt Atayün'ün, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 36 yıla kadar hapis cezaları istenildi.

Savcı, diğer sanıklar hakkında da 'silahlı terör örgütü yöneticiliği', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'casusluk', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından değişik yıllarda ceza isterken, 11 sanığın beraatını, firari sanıkların ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Soruşturma aşamasında ölen iki sanığın ise dosyasının düşürülmesi talep edildi.

