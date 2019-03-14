VIP dinleme davasında 155 sanık için istenilen cezalar belli oldu

Ankara'da FETÖ/PDY'nin, siyasetçi, sanatçı, iş adamı, bürokrat ve gazetecilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz bir şekilde dinledikleri gerekçesiyle 30'u tutuklu 210 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu sanıklardan 155'nin, 'silahlı terör örgütü yönetici veya üyeliği, 'casusluk', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

AKYÜREK'E 58 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Ramazan Akyürek'i, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı 2006-2009 yılları arasında, dairede FETÖ/PDY adına işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutarak, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından 58 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da görev yaptığı birimde FETÖ/PDY'nin tüm eylemlerinden sorumlu tutularak, aynı suçlardan 71 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını talep etti.