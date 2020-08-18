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"Vira Bismillah" demek için gün sayıyorlar

SİNOP HABERLERİ  | 18.08.2020 18:54 | Son Güncelleme

Sinoplu balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül’de "Vira Bismillah" demek için gün sayıyor.Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçıların hazırlıkları sürüyor.

Sinoplu balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül’de "Vira Bismillah" demek için gün sayıyor.
Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulacak Karadenizli balıkçıların hazırlıkları sürüyor. Av yasağı sezonu boyunca yıpranan ağlarını ve teknelerini onararak yeni sezona hazırlıklarına devam eden balıkçılar, yeni sezonda umutlarını palamut avcılığına bağladı. Denizlerdeki bolluğuyla şimdiden balıkçılar için umut kapısı olan palamut bereketli bir sezon geçeceğinin sinyallerini veriyor. Sinoplu ve sezonun başlamasını heyecanla bekleyen balıkçı teknesi sahiplerinden Recep Yeni(54) yaptığı açıklamalarda, “Teknelerin her sene yıllık bakımları oluyor dolayısıyla bunları yapmak zorunlu bir hale geliyor. Teknelerin bakımı için zehirli boyasını vuruyoruz. Güverteyi boyuyoruz. Makine bakımları oluyor, dolayısıyla filtreleri de değiştiriyoruz. Yağ değişimleri yapılıyor, ağlar kontrol ediliyor, yamaları bakımları yapılıyor. 1 Eylül’e yetişecek şekilde hazır etmeye çaba gösteriyoruz. 1 Eylül gelmeden bunların hepsinin bitmiş olması gerekiyor ki sezon başladığında problem yaşamayalım. Denize çıkabilecek duruma gelelim diye hazırlıkları pür dikkat yapıyoruz. 1 Eylül itibariyle palamut sezonu açılıyor. Tersane bölgesindeki Sinoplu balıkçılar olarak 6 metre ile 11 metreye kadar balıkçı teknelerinin bakımları burada yapılıyor. Daha büyük gemilerin bakımları Demirci köyü tarafında çekek var orada yapılıyor. Bu sene herkes bir hazırlık içerisinde. Geçen sene deniz, balıkçıları cezalandırdı inşallah bu sene güldürecek. İnşallah bereketli bir sezon olur." dedi.

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