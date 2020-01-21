Virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da virajı alamayıp karşı şeride geçen otomobil, minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleriyle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde 75’nci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarında meydana geldi. Yusuf Kadir Işık yönetimindeki 34 HH 7376 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası mevkiine geldiğinde virajı alamayınca karşı şeride geçerek, Hasan Hüseyin Döven yönetimindeki 43 SP 683 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Yusuf Kadir Işık'la birlikte Görkem Işık, Mert Can Özpehlivan, Uğur Berkay Ulukan ile minibüs sürücüsü Hasan Hüseyin Döven, araçta bulunan Ayşe Betül Döven, Meryem Döven, Sümeyye Döven ve İrem Döven yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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