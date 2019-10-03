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Virajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki mermer saksılara ardından reklam panosuna çarptı.

Virajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki mermer saksılara ardından reklam panosuna çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda Türk Hava Kurumu (THK) Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir gece kulübünde müzisyenlik yapan Ozan Fahri Tavşanlı, 06 N 1688 plakalı otomobilin kontrolünü virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mermer saksı ve bankları kırarak yaklaşık 30 metre sürüklenip, reklam panosuna çarptı. Kazada, Tavşanlı ve otomobildeki kız arkadaşı Ezgi Bulut yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Virajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralıVirajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralıVirajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralıVirajda savrulan otomobil, reklam panosuna çarptı: 2 yaralı

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