HABER

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa’da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı.

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

Bursa’da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil alt yola düşmekten son anda kurtuldu.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil, Haşim İşcan Caddesi’ne dönmek istediği sırada virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Otomobil, köprünün üzerinden uçmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere saplanan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından İnönü Caddesi’ni Haşim İşcan Caddesi’ne bağlayan yol yeniden trafiğe açıldı.

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralıYolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı
Platonik aşık dehşet saçtı! Platonik aşık dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.