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Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Sindel Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Köprübaşı istikametine giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.D.(47), M.K.B.(10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli ve Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan yaralılardan Nurullah Bakırlı, kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü

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