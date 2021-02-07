Virajı alamayan çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücünün virajı alamadığı iddia edilen çakıl yüklü kamyon, şarampole devrildi. Kaza sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Aksakal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yüklediği çakılı yol çalışmalarına boşaltmak üzere Malkara istikametine seyreden Arslan Akgül (48) yönetimindeki kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Akgül’e ilk müdahaleyi Ballı 112 istasyon ekipleri yaptı. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kamyon şoförü tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

