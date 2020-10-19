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Virajı alamayan lüks araç şarampole uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan lüks araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan lüks araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası yaşlı çift yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine giden Osman Göçer yönetimindeki Avusturya plakalı lüks araç, viyadüğü geçtikten sonra virajı alamadı.
Yoldan çıkarak, şarampole uçan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Osman Göçer ve eşi Nigar Göçer yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ballı 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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