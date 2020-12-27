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  4. Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

Virajı alamayan otomobil binanın bahçesine uçtu: 3 yaralı

27.12.2020 20:46 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine düştü.

Sultanbeyli’de seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak bir binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kazada apartman sakinleri ise büyük panik yaşadı.
Olay, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.45 sıralarında meydana geldi. Atilla K. yönetimindeki 34 RUG 06 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak bariyerleri aştı, ardından yol üzerindeki 2 katlı binanın bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Atilla K., Zübeyde O. isimli kadın ve Gurbet O. isimli çocuk hafif yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi çevredekilerin ve kendilerinin çabasıyla araç içerisinden çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina bahçesinde yan şekilde yatan otomobil, düştüğü yerden vinçle kaldırıldı.
Evinde oturduğu sırada otomobilin bahçeye uçması ile büyük panik yaşayan Meliha Topal, "Biz evde televizyon izlerken bomba gibi iki kez ses geldi. Yerimizden kalktık. Yeğenim eyvah araba uçmuş dedi. 155’i aradım yetişin dedim. Duman gördüm" dedi.
Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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