HABER

Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dereye uçtu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme-Ahmediye Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslan D. idaresindeki 34 GF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 50 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan D., Duygu D. ve Ümit Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yaralıları kurtarmak için seferber oldu
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri 50 metre alçaklıkta bulunan dereye ulaşmak için çalışma başlatırken, olayı duyan çevredeki vatandaşlar da yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen iş makineleri ile araca ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılardan 2’sinin durumu ağır
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Aslan D., Duygu D. ve Ümit Y. Çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Aslan D. ve Duygu D.’nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Burdur'da otomobil takla attı: 6 yaralıBurdur'da otomobil takla attı: 6 yaralı
İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldüİnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.