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  4. Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında eski AK Parti Oltu Gençlik Kolları Başkanı Musa Kurt hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, kaza dün akşam Kızambuklu mevkisinde meydana geldi.

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında eski AK Parti Oltu Gençlik Kolları Başkanı Musa Kurt hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, kaza dün akşam Kızambuklu mevkisinde meydana geldi. Eski AK Parti Oltu Gençlik Kolları Başkanı Musa Kurt (38), Oltu’nun İnci Mahallesi’nde kamp yapan arkadaşlarının yanına gitmek için özel aracıyla yola çıktı. 25 AAZ 581 plakalı otomobili kullanan Kurt’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Kızambuklu mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kamp yerindeki arkadaşları, geç kalan Musa Kurt’u aramak için geldikleri Kızambuklu mevkisinde aracın 80 metrelik uçuruma uçtuğunu gördüler. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobil içinden fırlayan Musa Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cenazesi, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla uçurumdan ana yola taşınarak ambulansa konuldu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Musa Kurt’un ölümü Oltuluları yasa boğdu.

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