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Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te virajı alamayarak takla atan otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Gaziantep’te virajı alamayarak takla atan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk toplam 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten Kilis’teki evlerine seyir halinde bulunan Mustafa Aydoğdu idaresindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Kilis yolu bağlantı noktasında virajı alamayarak takla attı. Sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen feci kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Nazlı Salihdeliçay ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan ve Nazlı Saliha Deliçay’ın çocukları olduğu belirtilen 6 yaşındaki Talha Demir ile 2 yaşındaki Samet Deliçay ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı otomobilde bulunan Ercan Özkeseci (26), Nadide Samanoglu (47), Remziye Özkesici (59) de kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde ve hastanede bulunan cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenazelerin ailelere verileceği belirtilirken, kazada yaralananların ise hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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