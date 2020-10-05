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Virajı alamayan otomobil takla attı, hafif sıyrıklarla kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil virajı alamayarak takla attı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil virajı alamayarak takla attı. Otomobilin ters dönerek durduğu kazada, otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aktürk’ün kullandığı 01 ENM 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak takla attı. Karşı şeride geçerek ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkan otomobil sürücüsü Mustafa Aktürk ve otomobilde bulunan 1 yolcu kazayı büyük şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazanın meydana geldiği bölgede bulunan esnaf, kavşakta kazasız günün geçmediğini, geçmiş yıllarda birçok kişinin aynı yerde yaşamını yitirdiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

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