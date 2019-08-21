HABER

Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Devrek istikametine seyir halinde olan Erdal B.

Zonguldak-Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek istikametine seyir halinde olan Erdal B. yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Başlarkadı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte bulunan Barış B., Samet B., Şaban B. Ve Suat B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yaralılar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Ters yönden gelen cip kazaya neden olduTers yönden gelen cip kazaya neden oldu
Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandıBalkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.