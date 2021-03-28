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  4. Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

28.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, Hasırcıoğlu Mahallesi 5 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Uğur K. kontrolündeki Mazda marka 02 FK 919 plakalı araç, ara sokaktan 5 numaralı sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez’i (2) altına alarak savruldu.

Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı
Hayatını kaybeden küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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