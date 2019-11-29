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Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün aşırı yük nedeni ile virajı alamadığı pamuk yüklü kamyon devrildi.

Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün aşırı yük nedeni ile virajı alamadığı pamuk yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Arısu ve Balpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Mazıdağı istikametine doğru giden 02 HR 493 plakalı kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayarak yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluşurken, pamuklar da yola döküldü. Kamyon, çekici yardımı ile kaldırılırken görevliler de yola savrulan pamukları temizledi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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