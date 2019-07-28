Virajı alamayan saman yüklü araç yan yattı

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında saman yüklü araç devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Trabzon istikametine seyir halinde olan saman yüklü 72 AK 214 plakalı TIR aracı, Kılıçkıran yakınlarında sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Kazada araçta bulunan bir kişi yaralanırken yaralı şahıs Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



