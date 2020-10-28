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Virajı alamayan sürücü kamyonetiyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Güzelbağ Mahallesi Karıncadere mevkiinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Güzelbağ Mahallesi Karıncadere mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hasan A. (71) idaresindeki 07HKH 93 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Meryem Aratat (47) yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar jandarma ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkarılarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri sürücü Hasan A. ile Meryem Aratat’ı ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Meryem Aratat doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise ayakta tedavisinin ardından jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Aratat’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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