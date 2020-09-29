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Virajı alamayan tır üzerine devrildiği otomobili hurdaya çevirdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde virajı alamayan tır yanında seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde virajı alamayan tır yanında seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kazada tır ve otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu’nda Kullar Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halindeyken virajı alamayan M.V.S. idaresindeki 16 AFZ 211 plakalı tır devrildi. Bu sırada yan şeritte seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 77 BF 321 plakalı Hyundai marka otomobilin bir kısmı devrilen tırın altında kaldı. Devrilen tır üzerine devrildiği otomobili metrelerce sürükledi. Kazada tır sürücüsü M.V.S. ve O.A. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile 2 şeridi trafiğe kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Ekipler devrilen tır ve otomobilin kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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