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Virajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde iddialara göre viraja hızlı giren TIR, dorsesindeki yükün oynaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu.

Virajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde iddialara göre viraja hızlı giren TIR, dorsesindeki yükün oynaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl Mevkii’nde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Özkan Deli (37) yönetimindeki 41 YR 004 plakalı TIR, Dilovası rampasını indikten sonra virajı alamadı. Bu sırada TIR’ın dorsesindeki sunta yüklü konteyner yerinden oynadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen TIR’dan kendi imkânlarıyla çıkan Özkan Deli’yi ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yeşillik alana uçan TIR’ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Virajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralıVirajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralıVirajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralıVirajı alamayan TIR yeşillik alana uçtu: 1 yaralı

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