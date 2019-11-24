HABER

Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 10:27 | Son Güncelleme

Hindistan’da viraja hızla giren otomobil dönüş yapamayınca köprüden uçtu.

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da viraja hızla giren otomobil dönüş yapamayınca köprüden uçtu. Otomobil, yaklaşık 20 metreden insanların üzerine düştü. Aracın düştüğü yerde taksi bekleyen bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde meydana geldi. Sürat yapan otomobil, virajı dönemeyince köprüden 20 metre aşağıya, insanların üzerine düştü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köprünün üstünde hızla giden otomobilin virajı dönemeyerek, köprü korkuluklarına çarptığı ve 20 metre aşağıya düştüğü görüldü. Otomobilin düştüğü yerde ise 10 kişilik bir grubun beklediği kameralara yansıdı.

Yerel medya, kazada taksi bekleyen bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 6 yaralıdan 3’ünün köprüden düşen aracın içerisinde bulunduğu ve sürücünün ağır yaralı olduğu belirtildi.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandıFilistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı
Virajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtuVirajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da otomobil köprüden insanların üzerine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Virajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtu

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan dikkat çeken 'İslam' açıklaması

Almanya'dan dikkat çeken 'İslam' açıklaması

Beyaz Saray ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi

'Şifre' krizi!

X17 parçacığı: Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?

Doğanın 5'inci gücü mü bulundu? Gizemli parçacık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.