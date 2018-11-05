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Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 23:15 | Son Güncelleme

İZMİT D-100 Karayolu'nda viraja hızlı giren pikap, hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT D-100 Karayolu'nda viraja hızlı giren pikap, hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Yekta Turan idaresindeki 41 AAS 383 plakalı pikap henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Halil Yılmaz idaresindeki 39 EZ 616 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atarak yol kanadındaki ağaçlık alana uçtu. O sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hemen kazaya müdahale ederek sürücü Yekta Turan'ı araç içerisinden çıkarttarak 112'ye haber verdi. Turan olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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