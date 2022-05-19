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Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

19.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un katıldığı bir programdaki dil sürçmesi sosyal medyada gündem oldu. Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un Ukrayna yerine "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" dediği video kısa sürede viral oldu.

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Dünya, eski ABD Başkanı George W. Bush'un katıldığı bir programda yaptığı dil sürçmesini konuşuyor. 2003'teki Irak işgalini başlatan Bush, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak dedi. Video kısa sürede viral oldu.

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UKRAYNA YERİNE IRAK DEDİ

Eski ABD Başkanı Bush'un Dallas'ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2003 yılında Irak'ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı.

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Bush, konuşmasında, "Bunların sonucu, Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu." ifadesini kullandı.

SALONDA ÖNCE DERİN BİR SESSİZLİK OLDU

Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini "Yani Ukrayna'yı" diye düzelten Bush'un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush'un "Irak'ı da... Her neyse." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

VİDEO VİRAL OLDU

Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi "Irak'ı işgal eden Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdığına" vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Irak
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