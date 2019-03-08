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Viranşehir adliyesinde büyük panik

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde adliye binasında devam eden tadilat çalışmalarında çatının ön kısmı büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Yaralanan olmazken çalışanlar binadan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde adliye sarayı hizmet binasında bir süredir devam eden onarımlar kapsamında çatı kısmının onarımı yapılıyordu. Tadilat sırasında çatının ön kısmından parçalar koparak aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle düşen ravaklar bina içindeki görevlileri korkuttu. Olayın ardından bina boşaltılırken bina çevresinde güvenlik önemleri alındı. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kopan parçalar temizlendi. Adliye çalışanları binasın bahçesinde vatandaşların taleplerini almaya devam etti.

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