HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari inceleme

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un videosuna idari inceleme

18.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerle ilgili konuştuğu videoyu ‘Esenlik Bildirisi’ başlığıyla sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınladı. Valilik, sosyal medyada gündem olan Akbulut'un videolarıyla ilgili idari inceleme başlattı.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlar ve yayınlanan genelgelerle ilgili açıklamalar yaptığı videoyu, sosyal medya platformu YouTube'daki hesabından yayınladı.

Genelgeleri eleştirdiği videoda görevden alınmayı göze aldığını dile getiren Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" diye konuştu.

004770d2b37da45d912b2587ad2fac6c

TCK'nın 185'inci ve 187'nci maddeleri kapsamında resen soruşturma başlattığını duyurarak, elinde bilgi olanların kendisine ulaşmasını isteyen Akbulut, kendisinin de ilgili kurumlara yazı yazıp, delil toplamaya başladığını söyledi. Akbulut, "Ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor" dedi.

28 dakikalık videoda savcı kimlik kartını da gösteren Eyyüp Akbulut'un açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepki gösterdiği videonun ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, konudan haberdar olduklarını ve idari inceleme başlattıklarını söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Thodex soruşturmasında önemli gelişme! Yazılımcı Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldıThodex soruşturmasında önemli gelişme! Yazılımcı Oral Çınar adli kontrolle serbest bırakıldı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
youtube koronavirüs (Covid-19) sosyal medya Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.