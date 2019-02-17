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Viranşehir şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan bekçi İbrahim Kete ve 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan bekçi İbrahim Kete ile ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak için anma programı düzenlendi.

Viranşehir Kaymakamlığı, Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen programda, Yenişehir Mahallesinde 17 Şubat 2017 tarihinde Hakim ve Savcılar Lojmanı'na bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Kete ve Günak anıldı.

Program kapsamında Vali Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcısı Selamı Işık, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve diğer ilgililer şehit Kete'nin Viranşehir ilçesin Karatepe Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Burada şehitler için dua edildi.

Daha sonra Viranşehir Adalet Sarayı'nda şehitler Kete ve Günak'ın resimlerinin bulunduğu köşeye karanfiller bırakıldı.

Program, Tebret Camisi'nde şehitler için mevlit okutulmasıyla son buldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

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Ahmet Oktay Günak Şehit bekçi İbrahim Kete Viranşehir

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