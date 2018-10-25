HABER

Viranşehir’de 2 muhtara PKK gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 2 kırsal mahalle muhtarı gözaltına alındı.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 2 kırsal mahalle muhtarı gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında ilçenin kırsalında yer alan Çemdin Kalesi Muhtarı Mehmet V. ile Dinçöy Muhtarı Derviş A. gözaltına alındı. Muhtarlar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Bankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındıBankaya gitti, otomobilindeki 150 bin lira çalındı
Erzurum’da kuvvetli rüzgar ağaç devirdiErzurum’da kuvvetli rüzgar ağaç devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

'Erdoğan telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı'

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Bolu'da ilk kar yağdı!

Bolu'da ilk kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.