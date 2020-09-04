HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Viranşehir’de akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı

Viranşehir’de akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladıMEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Diğer Haberler
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka artışının nedenini açıkladı
Vali, vaka artışının nedenini açıkladı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gaziantep'te korkunç olay! 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te korkunç olay! 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.