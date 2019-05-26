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Viranşehir'de 'arazi' kavgası: 8 yaralı, 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Viranşehir'de 'arazi' kavgası: 8 yaralı, 17 gözaltı

VİRANŞEHİR, (Şanlıurfa) (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 17 kişi, gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yukarı Koçanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kıran ve Nasıran ailelerinin bireyleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri, tekrar olay çıkmaması için mahallede önlem alırken, kavgaya karışan 17 kişiyi de gözaltına aldı.

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Viranşehir'de 'arazi' kavgası: 8 yaralı, 17 gözaltı

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