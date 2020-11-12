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Viranşehir’de kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan iki ailenin fertleri, hayvan pazarında tartıştı. Kısa sürede mahalleye taşınan kavgada silahla vurulan 40 yaşındaki Mustafa Delin hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden Delin’in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kavganın kesin sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

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