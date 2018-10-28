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Viranşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 00:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada otomobilde bulunan Mahmut Bal hayatını kaybetti, sürücü Nüsret Bal ise yaralandı.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada otomobilde bulunan Mahmut Bal hayatını kaybetti, sürücü Nüsret Bal ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 27’nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine hareket halindeki Nüsret Bal yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nüsret Bal ile yanında bulunan Mahmut Bal’ı ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Bal kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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