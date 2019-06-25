HABER

Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.

Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Viranşehir- Ceylanpınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Demir yönetimindeki 27 LS 424 plakalı otomobil, Elgün Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Nalan Reşitoğlu'nun kullandığı 06 ED 5438 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuba ve Zübeyde Reşitoğlu, Hüseyin, Mehmet, Zeynep, Hulfa ile Haydar Vitli yaralandı. Çarpışma sonrası ise otomobillerden biri, alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevleri söndürürken, 9 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralıViranşehir'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandıArkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
Antalya’da boşaltılan stat karakolluk olduAntalya’da boşaltılan stat karakolluk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.