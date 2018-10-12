Viranşehir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü istihbari çalışmanın ardından belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde uzun namlulu 4 tüfek ve 3 tabanca, silahlara ait mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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