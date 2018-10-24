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Viranşehir'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1’i görevden uzaklaştırılan muhtar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1’i görevden uzaklaştırılan muhtar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği adreslerde aralarında görevden uzaklaştırılan Dinçöy Mahallesi muhtarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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