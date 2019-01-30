HABER

Viranşehir'de PKK propagandasına 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere polis operasyonu düzenlendi. İlçede, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının da olduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KENT MERKEZİNDE 1 TUTUKLAMA
Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan Veysi K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Yeniden görülen Eda Okutgen cinayeti davasında, sanığa müebbet hapisYeniden görülen Eda Okutgen cinayeti davasında, sanığa müebbet hapis
Boğazına bıçak dayanan adam yalvararak kurtulduBoğazına bıçak dayanan adam yalvararak kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.