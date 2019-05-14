Viranşehir’de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 kişiyi, örgütsel doküman ve dijital malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

