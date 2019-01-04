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Viranşehir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 21:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçeye bağlı mahallelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Öte yandan, geçen pazar günü Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 18 kişi, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla ile salıverildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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