Viranşehir’de terör propagandası şüphelisi 11 kişi adliyede

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı yerel şarkıcı 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçesindeki çeşitli adreslere baskın yapıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında sahne aldıkları düğünlerde terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 6 yerel şarkıcının da bulunduğu 11 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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