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Viranşehir’de terör propagandasına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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