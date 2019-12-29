HABER
  4. Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı

Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:51 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan diğer sürücüler ve mahalleli nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Kaza,öğleden sonra, Şanlıurfa- Mardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı. TIR güçlükle dururken, markette ailesiyle alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) ile sürücü Çetin Taş yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan , yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından TIR, marketten kepçeyle çıkarıldı. Mahalleli ve diğer sürücülerin kaza yerinde durup, olayı incelemesi ve araçlarını yol ortasında bırakması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince uyarılan sürücüler, bir süre sonra dağılınca trafik normale döndü.
Öte yandan, sürücüler bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldıKarda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı
5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Şişli'de trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Yunan güvenlik güçlerinin göçmeni darp ettiği anlar kamerada

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.